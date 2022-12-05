Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він відзначив, що не знає, що саме відбулося у Саратові і Рязані, бо Україна захищає лише свою територію.
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Водночас Подоляк впевнений, що подібних ексцесів у Росії побільшає. І на це є внутрішні російські причини.
Вибухи у Росії – це внутрішня причина
Радник голови Офісу президента вказав три головні, що на його думку, явища, які характеризують нинішню ситуацію країни-агресорки. А саме, у Росії:
- Ламається система державного управління, бо росіяни розуміють, що навіщо їм "слухати цього суб’єкта", який казав, що за три дні когось захопить. Натомість Росія стає обличчям до війни.
- Росіяни – ізгої на цивілізованому ринку і не мають можливості ремонтувати своє високотехнологічне обладнання. Устаткування виходить із ладу, а його немає чим ремонтувати. Росія поступово "занурюється у безодню неремонтованого високотехнологічного обладнання".
- Росіяни все розікрали всередині країни. Якщо раніше це маскувалося, то тепер виходить на поверхню і "ми бачимо ексцеси в Енгельсі і Рязані".
Подоляк також прокоментував заяви пропагандистів, буцімто масовані обстріли України – це помста за атаку на їхні військові аеродроми.
"Помста" за Енгельс – фейки росіян
Він наголосив, що питання обстрілів по критичній інфраструктурі України – питання не одного чи двох днів. Це питання тижнів.
7 – 8 днів треба для того, щоб зібрати ракети, спорядити ними літаки, зробити тренувальні вильоти. Ми ж бачили, що вони декілька днів вилітали на позиції, з яких імітували атаку по території України. Потім повертались до себе назад, бо вони закладали можливі цілі,
– пояснив Подоляк.
Він розповів, що повітряні цілі росіяни напрацьовують на комп’ютері у головному центрі Міноборони Росії, який обраховує траєкторію ударів по цивільній інфраструктурі України.
Радник підкреслив, що росіяни не просто кудись б’ють, вони умисно "фіксують масову участь у військовому злочині проти України".
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Такі удари по цивільній інфраструктурі, відзначив Подоляк, – це не просто пряме порушення правил чи звичаїв ведення війни якихось військових конвенцій. Це фундаментальне порушення міжнародного гуманітарного права і конкретний злочин проти людства.
Тому всі ці пропагандистські історії, що ми вам тут зараз помстимося за Енгельс чи за Рязанський аеродром не витримують жодної критики,
– сказав Подоляк.
Михайло Подоляк про вибухи у Росії: дивіться відео
Вибухи на російських аеродромах: що відомо
- 5 грудня у Росії сталися вибухи на двох аеродромах військової авіації. Уночі на аеродромі Дягілєво під Рязанню загорівся бензовоз та стався вибух.
- Також вибух стався і на аеродромі в Саратовській області Росії, внаслідок чого пошкоджені два ворожі стратегічні бомбардувальники. Російські пропагандисти писали про "атаку безпілотника", який "впав на злітно-посадкову смугу".
- Військовий оглядач Денис Попович 24 каналу прокоментував події і розповів про ймовірні причини надзвичайних ситуацій. На його думку, це могла бути робота диверсантів або ж випробовування безпілотника українського виробництва з дальністю дії до 1000 кілометрів.