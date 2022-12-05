Російська пропаганда після атаки на авіабазу "Дягілієво" та "Енгельс" повідомляла, що ушкодження бомбардувальників Ту-22 "досить-таки незначні", а російським силам "вдалось" ліквідувати безпілотники, що хотіли атакувати аеродроми. Однак фото зі соцмереж засвідчують протилежне, про це повідомляє 24 Канал.

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Зазначмо, що аеродром "Дягілієво" розташовується у Рязані та на його території зберігається чимало ворожих літальних апаратів, зокрема Ту-22. І якби Кремлю не хотілось приховати власну вразливість та демонструвати лише "величність", однак йому це не вдається робити.

Пошкодження бомбардувальника в Дягілієво / Світлина зі соцмереж



Наслідки атаки на російський аеродром 5 грудня 2022 року / Дивіться фото зі соцмереж

Як Україна відреагувала на "бавовну" в Росії

Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат прокоментував ситуацію та висловився щодо вибухів на ворожих аеродромах. За його словами, "Україна ще нічого навіть не починала".

Також важливо зазначити те, що він не підтвердив причетність нашої держави до вибухів на російських базах, зокрема під Рязанню.