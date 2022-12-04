Завершить испытания беспилотника планируется до конца 2022 года. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Укроборонпрома Наталья Сад.
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Украинский беспилотник на финальной стадии испытаний
Сад отметила, что ряд этапов успешных испытаний нового украинского беспилотника уже позади. Поэтому Укроборонпром переходит к испытаниям под действием РЭБ – средств радиолокационной борьбы.
После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЕБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года – стараемся обещания сдержаться,
– подчеркнула спикер.
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Ударный беспилотник / Укроборонпром
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