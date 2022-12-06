В распоряжении "Схем" оказались фотографии, как выглядела авиабаза стратегической авиации России "Энгельс-2" до "хлопка" 5 декабря и уже после взрывов. После "хлопка" Россия вдруг решила сократить количество самолетов.

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До "хлопка" на аэродроме было 30 самолетов

На снимке за 6 декабря в 9:00 заметно скопление пожарных машин, а также один из самолетов Ту-95 – похоже, поврежден. В то же время на снимках за 4 декабря видно, что самолетов было гораздо больше, в частности:

21 бомбардировщик Ту-95,

6 бомбардировщиков Ту-160,

2 грузово-транспортных ИЛ-76,

1 грузовой самолет Ан-124 "Руслан".



Накопление самолетов на авиабазе "Энгельс-2" до и после взрывов / Фото "Схемы"



Накопление российских самолетов на авиабазе "Энгельс-2" до и после взрывов / Фото "Схемы"

Кроме того, после атаки авиабазы появился спутниковый снимок, на котором видны последствия гашения "незначительно поврежденной обшивки" самолета Ту-95.

На фото заметно, что взрыв произошел недалеко от кабины пилота, то есть высокий шанс поражения управляющей техники.



Последствия взрыва на аэродроме "Энгельс-2" / Фото с твиттера Sarah Hansen

Что известно о взрывах на авиабазе "Энгельс-2"