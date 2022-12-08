В Вооруженных Силах Украины даже объяснили причины того, почему так произошло. В частности, виной "исчезновения" бомбардировщиков является низкий уровень подготовки россиян.

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Что говорят в ВСУ

В ВСУ отметили, что с аэродрома "исчезли" бомбардировщики, которые оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, еще один самолет получил повреждения.

Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала в России.

– заявили в ВСУ.

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