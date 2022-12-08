Об этом заявил генерал армии США Марк Милли. Он назвал российские атаки по мирному населению Украины – неприемлемыми.

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Путин продолжает совершать катастрофические ошибки в войне

По словам Милли, российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в целом, однако впереди еще много боевых действий. Генерал вспомнил, как украинцы победили первую атаку на Киев, а затем устояли в боях на Востоке страны.

Милли считает, что ситуация на фронтах стабилизировалась и в ближайшее время изменений не будет. Но все еще продолжается оккупация части украинской территории.

С наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления действия обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет,

– отметил Милли.

Он подчеркнул, что ракетные атаки – это атаки по мирному населению, и это просто неприемлемо. Так, оккупанты пытаются сломать хребет и волю украинского народа. Но все увидят, что это "не сломанный хребет, а повышение уровня устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа".

Россия потеряла в войне в Украине почти 100 тысяч военных

Ранее Марк Милли сообщил, что российская армия лишилась более 100 тысяч солдат на войне. Впрочем, они убили и ранили 40 тысяч украинских мирных жителей.

"Было огромное количество страданий, человеческих страданий", – отметил генерал.