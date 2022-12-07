Об этом на брифинге сообщил генерал армии США Марк Милли. Он отметил, что Украина, вооружённая странами Запада, быстрыми темпами использует артиллерию и другие виды боеприпасов.

Кстати США не собираются препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения, – Пентагон

Пентагон мониторит число российских ракет

Соединенные Штаты изучают количество боеприпасов, использованных Россией в войне в Украине, чтобы убедиться, что Пентагон точно рассчитывает оружие, которое ему понадобится в случае будущих конфликтов или операций.

По словам генерала, в Вооруженных силах страны есть планы на случай потенциальных конфликтов во всем мире. Они включают в себя количество войск, единиц оборудования и боеприпасов, которые могут потребоваться.

Мы сейчас проводим исследования, анализ, чтобы убедиться, что наши подсчеты на случай чрезвычайных ситуаций будут правильными,

– сказал Милли.

Он добавил, что в случае необходимости военное руководство обратится к производителям для пополнения арсеналов, чтобы быть уверенными в наличии необходимого уровня запасов.

Как США помогают Украине