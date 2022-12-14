Сообщение о взрывах в городе начали появляться около 22 вечера. Об этом стало известно из местных телеграм-каналов. 24 канал.
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Это все – "работа ПВО"
Однако губернатор Курской области поспешил успокоить россиян и сообщил, что взрывы – следствие работы систем ПВО над регионом. Сбили же они по меньшей мере три "вражеских ракеты".
И поскольку якобы сработало ПВО по целям хорошо, то нет ни пострадавших, ни разрушений.
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Не все россияне верят словам губернатора
Сразу после взрывов местные жители бросились в соцсети, чтобы обсудить что и когда наблюдали. Так, уже в 22:09 появилось первое сообщение о двух взрывах в российском городе. По их данным, их слышали в районах:
- железнодорожного вокзала,
- аэропорта,
- центрального рынка,
- микрорайона Муриновка и т.д.
При этом не один россиянин заявил, что от взрывов дрожали в домах окна.
Также, когда раздаются взрывы под домами россиян, до них все лучше доходит, что не стоило начинать войну с Украиной. Однако традиционно россияне считают, что не потому, что захватывать чужие территории и убивать другой народ нельзя, а потому, что предварительно плохо для этого подготовились.
И, конечно, обвиняют россияне в этих взрывах украинцев. Это и не удивительно, ведь к Курску от украинских Сум "рукой подать" – около 160 километров.
Расстояние от Сум до Курска / Скриншот
По версии одного из местных жителей, вечерний "хлопок" в Курске – это наша месть за утреннюю атаку "мопедами" на Киев.
Россияне обсуждают взрывы в Курске / Скриншоты из местных телеграм-каналов