Сообщение о взрывах в городе начали появляться около 22 вечера. Об этом стало известно из местных телеграм-каналов. 24 канал.

Раньше "Бавовнятко" разбушевалось: что известно про "зажигательные" утра в Брянске и Курске

Это все – "работа ПВО"

Однако губернатор Курской области поспешил успокоить россиян и сообщил, что взрывы – следствие работы систем ПВО над регионом. Сбили же они по меньшей мере три "вражеских ракеты".

И поскольку якобы сработало ПВО по целям хорошо, то нет ни пострадавших, ни разрушений.

В Курске вечером слышали взрывы: видео 18+

Не все россияне верят словам губернатора

Сразу после взрывов местные жители бросились в соцсети, чтобы обсудить что и когда наблюдали. Так, уже в 22:09 появилось первое сообщение о двух взрывах в российском городе. По их данным, их слышали в районах:

железнодорожного вокзала,

аэропорта,

центрального рынка,

микрорайона Муриновка и т.д.

При этом не один россиянин заявил, что от взрывов дрожали в домах окна.

Также, когда раздаются взрывы под домами россиян, до них все лучше доходит, что не стоило начинать войну с Украиной. Однако традиционно россияне считают, что не потому, что захватывать чужие территории и убивать другой народ нельзя, а потому, что предварительно плохо для этого подготовились.

И, конечно, обвиняют россияне в этих взрывах украинцев. Это и не удивительно, ведь к Курску от украинских Сум "рукой подать" – около 160 километров.



Расстояние от Сум до Курска / Скриншот

По версии одного из местных жителей, вечерний "хлопок" в Курске – это наша месть за утреннюю атаку "мопедами" на Киев.

Россияне обсуждают взрывы в Курске / Скриншоты из местных телеграм-каналов