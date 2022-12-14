Повідомлення про вибухи у місті почали з'являтися близько 22 вечора. Про це стало відомо з місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

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Це все – "робота ППО"

Однак губернатор Курської області поспішив заспокоїти росіян та повідомив, що вибухи – це наслідок роботи систем ППО над регіоном. Збили ж вони щонайменше три "ворожі ракети".

І оскільки начебто спрацювала ППО по цілях добре, то немає ані постраждалих, ані руйнувань.

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Не всі росіяни вірять словам губернатора

Одразу після вибухів місцеві жителі кинулись до соцмереж, щоб обговорити що та коли спостерігали. Так, уже о 22:09 появилось перше повідомлення щодо двох вибухів у російському місті. За їхніми даними їх чули у районах:

залізнодорожного вокзалу,

аеропорту,

центрального ринку,

мікрорайону Муринівка тощо.

При цьому не один росіянин заявив, що від вибухів тремтіли в оселях вікна.

Також коли лунають вибухи під домівками росіян, до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною. Однак, традиційно росіяни вважають, що не тому, що загарбувати чужі території та вбивати інший народ не можна, а тому, що попередньо погано для цього підготувалися.

І, звісно, звинувачують росіяни у цих вибухах українців. Це й не дивно, адже до Курську від українських Сум "рукою сягнути" – близько 160 кілометрів.



Відстань від Сум до Курську / Скриншот

За версією одного з місцевих жителів, вечірня "бавовна" у Курську – це наша помста за ранішню атаку "мопедами" на Київ.

Росіяни обговорюють вибухи у Курську / Скриншоти з місцевих телеграм-каналів