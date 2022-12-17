Про це 24 каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. За його словами, технічно окупанти могли б завдавати такі ракетні удари й частіше. Але тут усе впирається в наявність крилатих та балістичних ракет та низку інших факторів.

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Як окупанти готують масовані ракетні удари

Як наголосив Машовець, найімовірніше, окупанти зберігають ракети поблизу місць, де дислоковані носії – кораблі, стратегічні бомбардувальники тощо.

Та навіть якби у них була велика кількість ракет, то масовані ракетні удари важко було б робити кожного дня. Такі атаки зазвичай ретельно готують. Там враховують низку чинників.

Кожен удар потрібно підготувати. Це – дорозвідка цілі, дорозвідка результатів попередніх ударів, введення цілі в програму польоту цих ракет. Там цілий ряд маніпуляцій і факторів треба враховувати,

– зазначив Машовець.

До прикладу, окупанти також намагаються розвідати, де розташовані українські системи ППО. Так вони намагаються визначити маршрути, за якими запускати ракети.

Як російські окупанти планують масовані ракетні удари: дивіться відео

Масовані ракетні удари по Україні: коротко