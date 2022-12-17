Об этом 24 каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, технически оккупанты могли бы наносить такие ракетные удары и чаще. Но здесь все упирается в наличие крылатых и баллистических ракет и ряд других факторов.

К теме Утром в Одессе звучала тревога: оккупанты из Крыма запустили 2 ракеты "Оникс"

Как оккупанты готовят массированные ракетные удары

Как отметил Машовец, вероятнее всего, оккупанты хранят ракеты вблизи мест, где дислоцированы носители – корабли, стратегические бомбардировщики и т.д.

Но даже если бы у них было большое количество ракет, то массированные ракетные удары трудно было бы делать каждый день. Такие атаки обычно тщательно готовят. Там учитывается ряд факторов.

Каждый удар нужно подготовить. Это доразведка цели, доразведка результатов предварительных ударов, введение цели в программу полета этих ракет. Там целый ряд манипуляций и факторов следует учитывать,

– отметил Машовец.

К примеру, оккупанты также пытаются разведать, где расположены украинские системы ПВО. Так они пробуют найти маршруты, по которым запускать ракеты.

Как российские оккупанты планируют массированные ракетные удары: смотрите видео

Массированные ракетные удары по Украине: коротко