В 06:27 в Одессе была объявлена воздушная тревога. Уже через несколько минут местные жители услышали взрывы.

Достойно внимания Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле

Все ракеты были уничтожены

Как оказалось, Россия выпустила по Одессе типа "Оникс". Их запустили из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

К счастью, все ракеты были уничтожены силами ПВО – ОК "Юг".

Массированная атака 16 декабря: главное

В пятницу, 16 декабря, враг в очередной раз нанес массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 76 ракет, но ПВО сбила 60. К сожалению, были попадания, поэтому по всей стране ввели экстренные отключения света.

Однако, несмотря на мощный обстрел, украинская энергосистема остается целостной и контролируемой.

Дефицит электроэнергии в нашей энергосистеме составляет 50%. Это прогнозируемый результат.

Критические объекты, отвечающие за водоснабжение и теплоснабжение, будут работать в большинстве регионов. Однако в некоторых регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине и в части Киева, могут быть проблемы.

В Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Во время очередной атаки российских террористов погибли 4 человека.

Еще 13 человек получили ранения. В частности, и четверо детей. Все несовершеннолетние находятся в больнице. Семилетняя девочка в тяжелом состоянии.

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