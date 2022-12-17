О 06:27 в Одесі було оголошено повітряну тривогу. Вже через декілька хвилин місцеві почули вибухи.

Варте уваги Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл

Всі ракети було знищено

Як виявилося Росія випустила по Одесі типу "Онікс". Їх запустили з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

На щастя, всі ракети були знищені силами ППО – ОК "Південь".

Масована атака 16 грудня: головне

У п'ятницю, 16 грудня, ворог вкотре завдав масованої ракетної атаки по Україні. Окупанти випустили 76 ракет, але ППО збила 60. На жаль, були влучання, тож по всій країні ввели екстрені відключення світла.

Однак попри потужний обстріл українська енергосистема залишається цілісною та контрольованою.

Дефіцит електроенергії в нашій енергосистемі наразі становить 50%. Це прогнозований результат.

Критичні об'єкти, які відповідають за водопостачання та теплозабезпечення, працюватимуть у більшості регіонів. Проте в деяких регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та в частині Києва, можуть бути проблеми.

У Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під час чергової атаки російських терористів загинули 4 людини.

Ще 13 людей отримали поранення. Зокрема, і четверо дітей. Усі неповнолітні перебувають у лікарні. Семирічна дівчинка у важкому стані.

Росіяни вперше запускали літаки з ракетами з Енгельса