Росіяни запускали все, що вони мають, крім іранських дронів. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Важливо Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл
Особливість, якої раніше не було
Окупанти піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. З літаків Ту-95 загарбники запускали ракети Х-555 і Х-101. Також зафіксували пуски "Калібрів" з Чорного моря й С-300.
Особливості як такої не було, однак вперше запускали Ту-95 з Енгельсу. Раніше такого не було,
— розповів Ігнат.
Загалом окупанти випустили понад 60 ракет. Речник підсумував, що ППО спрацювала непогано. Втім, про остаточні результати говорити зарано, оскільки повітряна тривога ще триває.
Нова ракетна атака по Україні: що відомо
- Ранок 16 грудня в Україні почався з масштабної повітряної тривоги.
- Вибухи лунали у Києві, а також – на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в Кривому Розі.
- Про роботу ППО інформував глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
- Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що станом на ранок зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України.
- Через масовану атаку по всій Україні ввели екстрені відключення світла.