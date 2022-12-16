Росіяни запускали все, що вони мають, крім іранських дронів. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Особливість, якої раніше не було

Окупанти піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. З літаків Ту-95 загарбники запускали ракети Х-555 і Х-101. Також зафіксували пуски "Калібрів" з Чорного моря й С-300.

Особливості як такої не було, однак вперше запускали Ту-95 з Енгельсу. Раніше такого не було,

— розповів Ігнат.

Загалом окупанти випустили понад 60 ракет. Речник підсумував, що ППО спрацювала непогано. Втім, про остаточні результати говорити зарано, оскільки повітряна тривога ще триває.

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