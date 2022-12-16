Надзвичайний стан вводять з 9 ранку 16 грудня. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

До теми Знеструмлені міста та аварійні відключення: де немає світла через масовану атаку

Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію

Так, 16 грудня внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Росії електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання енергетичної системи України. Таким чином, настає режим системної аварії.

Водночас повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня,

– зазначили в Укренерго.

Директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко розповів, що оголошена надзвичайна ситуація означає, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити світлом понад 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою).

Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, наразі є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Відповідно так само пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації.

По всій Україні вводять екстрені аварійні відключення світла

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що екстрені аварійні відключення світла вводять через прильоти по енергооб'єктах в декількох областях України. Відключення діятимуть по всій країні.

Тимошенко підкреслив, що ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. Крім того, він нагадав, що українці можуть користуватися "Пунктами незламності".