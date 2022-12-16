Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що екстрені аварійні відключення світла вводять через прильоти по енергооб'єктах в декількох областях України. Відключення діятимуть по всій країні.

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В ОП підтвердили прильоти по енергооб'єктах

Тимошенко підкреслив, що ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. Крім того, він нагадав, що українці можуть користуватися "Пунктами незламності".

Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання,

– написав Тимошенко.

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