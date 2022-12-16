У деяких областях ввели аварійні відключення світла. Де немає світла через масовану атаку – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

Важливо По всій Україні тривога: є загроза масованої ракетної атаки

Віталій Кім повідомив, що задіяно аварійні черги відключення електрики в області та місті. Він зазначив, що працює ППО.

У Києві почало зникати світло. Про це пишуть місцеві жителі.

У Деснянському районі Києва знову вибух, частково пропало світло,
– пишуть кияни.

Ігор Терехов повідомив, що Харків знеструмлений, але працюють усі Пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет.

На Житомирщині повідомили, що на території області енергетики застосовують вимкнення енергопостачання.

Згодом повідомили, що аварійне вимкнення застосували на території Черкаської області. Там зафіксували підвищену ракетну небезпеку.

У Сумській ОВА заявили, що через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання.

Повідомляється про знеструмлення Світловодська та Олександрії.

Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення. Місцевих жителів просять зачинити усі вікна та провести усі можливі заходи для збереження тепла у приміщеннях!