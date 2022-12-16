У деяких областях ввели аварійні відключення світла. Де немає світла через масовану атаку – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

Важливо По всій Україні тривога: є загроза масованої ракетної атаки

На Миколаївщині – аварійні відключення

Віталій Кім повідомив, що задіяно аварійні черги відключення електрики в області та місті. Він зазначив, що працює ППО.

У Києві почало зникати світло

У Києві почало зникати світло. Про це пишуть місцеві жителі.

У Деснянському районі Києва знову вибух, частково пропало світло,

– пишуть кияни.

Харків знеструмлений

Ігор Терехов повідомив, що Харків знеструмлений, але працюють усі Пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет.

Що зі світлом у Житомирській області

На Житомирщині повідомили, що на території області енергетики застосовують вимкнення енергопостачання.

Чи є світло на Черкащині

Згодом повідомили, що аварійне вимкнення застосували на території Черкаської області. Там зафіксували підвищену ракетну небезпеку.

На Сумщині відсутнє світло

У Сумській ОВА заявили, що через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання.

На Кіровоградщині вимкнули електрику

Повідомляється про знеструмлення Світловодська та Олександрії.

Яка ситуація на Полтавщині

Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення. Місцевих жителів просять зачинити усі вікна та провести усі можливі заходи для збереження тепла у приміщеннях!