В некоторых областях ввели аварийные отключения света. Где нет света из-за массированной атаки – читайте далее в материале 24 канала.

Важно По всей Украине тревога: есть угроза массированной ракетной атаки

В Николаевской области – аварийные отключения

Виталий Ким сообщил, что задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. Он отметил, что работает ПВО.

В Киеве начал исчезать свет

В Киеве начал исчезать свет. Об этом пишут местные жители.

В Деснянском районе Киева снова взрыв, частично пропал свет,

– пишут киевляне.

Харьков обесточен

Игорь Терехов сообщил, что Харьков обесточен, но работают все Пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет.

Что со светом в Житомирской области

В Житомирской области сообщили, что на территории области энергетики применяют отключение энергоснабжения.

Есть ли свет в Черкасской области

Позже сообщили, что аварийное отключение применили на территории Черкасской области. Там зафиксирована повышенная ракетная опасность.

В Сумской области отсутствует свет

В Сумской ОВА заявили, что из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение.

В Кировоградской области выключили электричество

Сообщается об обесточивании Светловодска и Александрии.

Какая ситуация в Полтавской области

Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления. Местных жителей просят закрыть все окна и провести все возможные меры по сохранению тепла в помещениях.