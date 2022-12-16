В некоторых областях ввели аварийные отключения света. Где нет света из-за массированной атаки – читайте далее в материале 24 канала.
Важно По всей Украине тревога: есть угроза массированной ракетной атаки
В Николаевской области – аварийные отключения
Виталий Ким сообщил, что задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. Он отметил, что работает ПВО.
В Киеве начал исчезать свет
В Киеве начал исчезать свет. Об этом пишут местные жители.
В Деснянском районе Киева снова взрыв, частично пропал свет,
– пишут киевляне.
Харьков обесточен
Игорь Терехов сообщил, что Харьков обесточен, но работают все Пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет.
Что со светом в Житомирской области
В Житомирской области сообщили, что на территории области энергетики применяют отключение энергоснабжения.
Есть ли свет в Черкасской области
Позже сообщили, что аварийное отключение применили на территории Черкасской области. Там зафиксирована повышенная ракетная опасность.
В Сумской области отсутствует свет
В Сумской ОВА заявили, что из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение.
В Кировоградской области выключили электричество
Сообщается об обесточивании Светловодска и Александрии.
Какая ситуация в Полтавской области
Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления. Местных жителей просят закрыть все окна и провести все возможные меры по сохранению тепла в помещениях.