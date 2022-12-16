Варто відзначити, що орієнтовно з 7 – 8 години ранку 16 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог підняв у небо стратегічну авіацію, тож є загроза масованого ракетного удару.

Зауважте Очікуємо біля 60 ракет, частина вже в небі України, – Кім про масовану атаку ворога

Що відомо про атаку росіян

Про вибухи у Київській області повідомили ЗМІ. Згодом в телеграм-каналі monitor написали, що на Київщині спрацювала ППО.

Також вибухи почули в Харкові. За даними телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна" там також спрацювала протиповітряна оборона.