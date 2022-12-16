Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что экстренные аварийные отключения света вводятся из-за прилетов по энергообъектам в нескольких областях Украины. Отключения будут действовать по всей стране.
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В ОП подтвердили прилеты по энергообъектам
Тимошенко подчеркнул, что ГСЧС, электричества и все службы работают на местах попаданий. Кроме того, он напомнил, что украинцы могут пользоваться "Пунктами несокрушимости".
Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения,
– написал Тимошенко.
Россия массированно атаковала Украину: коротко
- Россияне 16 декабря в девятый раз массированно атаковали Украину. Звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях.
- Известно, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковской области. В результате обстрела полностью обесточен Харьков. В Киеве мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в трех районах.
- В Кривом Роге городской голова Александр Вилкул подтвердил прилет. В ОП сообщили, что оккупанты попали в жилой дом. Под завалами могут быть люди. По Запорожью оккупанты выпустили 15 ракет.
- Всего с утра Россия выпустила по территории Украины около 60 ракет. Враг атаковал Украину с самолетов Ту-95 ракетами Х-555, Х-101. Кроме того, были пуски "Калибров" с Черного моря и удары по комплексам С-300.