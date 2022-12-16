Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что экстренные аварийные отключения света вводятся из-за прилетов по энергообъектам в нескольких областях Украины. Отключения будут действовать по всей стране.

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В ОП подтвердили прилеты по энергообъектам

Тимошенко подчеркнул, что ГСЧС, электричества и все службы работают на местах попаданий. Кроме того, он напомнил, что украинцы могут пользоваться "Пунктами несокрушимости".

Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения,

– написал Тимошенко.

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