Россияне запускали все, что у них есть, кроме иранских дронов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Важно Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле
Особенность, которой раньше не было
Оккупанты поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31. Из самолетов Ту-95 захватчики запускали ракеты Х-555 и Х-101. Также зафиксировали пуски "Калибров" с Черного моря и С-300.
Особенности как таковой не было, однако впервые запускали Ту-95 из Энгельса. Раньше такого не было,
– рассказал Игнат.
Всего оккупанты выпустили более 60 ракет. Спикер подытожил, что ПВО сработало неплохо. Впрочем, об окончательных результатах говорить рано, поскольку воздушная тревога продолжается.
Новая ракетная атака по Украине: что известно
- Утро 16 декабря в Украине началось с масштабной воздушной тревоги.
- Взрывы раздавались в Киеве, а также – в Кировоградской и Днепропетровской областях, в частности, в Кривом Роге.
- О работе ПВО информировал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что по состоянию на утро зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины.
- Из-за массированной атаки по всей Украине ввели экстренные отключения света.