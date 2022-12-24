У чому унікальність цих військових вантажівок і чому вони цінні для України, розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Ракети з високоточним наведенням: що відомо Brimstone 2, які Британія надала ЗСУ

Компанія Rheinmetall постачає в Україну новенькі логістичні вантажівки для ЗСУ

За наказом уряду Німеччини Rheinmetall почав постачати в Україну свої вантажівки HX 8x8. Українській армії погодилися передати 26 таких транспортних засобів. Вартість держзамовлення склала понад 10 мільйонів євро.

У компанії зазначають, що вони вже беруть участь у кількох заходах, спрямованих на підтримку України. Зокрема, у 2023 році дочірня компанія Rheinmetall – Zeppelin Mobile Systeme GmbH, постачатиме для ЗСУ польовий шпиталь.

Автомобілі будуть використовувати в Україні для транспортування платформ та контейнерів з технікою і боєприпасами. За словами представників компанії, вантажівки мають просту і міцну конструкцію, що значно полегшує використання такої техніки в армійських умовах. Крім цього, HX 8x8 хвалять за високу прохідність та універсальність.

Що потрібно знати про Rheinmetall HX 8x8

Військові вантажівки сімейства HX є одними з найбільш використовуваних по всьому світу. Ці автівки розробляють таким чином, аби досягти максимальної довговічності, мобільності та простоти у використанні, пояснюють Rheinmetall.

Переваги моделі HX 8x8, яку передають Україні:

Здатна повертатися на 360 градусів;

має висувний телескопічний кронштейн, довжиною до 14.60 метрів;

можна застосовувати не лише лопату екскаватора, але й гак чи, наприклад, гідравлічний барабанний різак;

може підіймати вантажі до 7,5 тонн, тому вантажівку можна використовувати, як допоміжний кран;

максимальна швидкість – 90 кілометрів на годину;

може пробиратися крізь воду, глибиною до 1,5 метра.

Військовий автомобіль розроблений для того, щоб витримувати найбільш виснажливі військові умови, забезпечуючи чудову мобільність навіть на найжорсткішій місцевості. Транспортний засіб також може бути оснащений дистанційно керованою станцією озброєння для самооборони,

– заявляють виробники.

Читайте також Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Постачання зброї Німеччиною: останні новини