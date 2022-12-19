Главное объяснение такому затягиванию решения проблемы относится не к сфере современной политики, а скорее к сфере истории. Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Причину следует искать в истории

Он считает, что у немцев до сих пор сохраняется исторический комплекс в отношении России. Он формировался как комплекс относительно Советского Союза, но трансформировался в сторону России. Дело в том, что после 1991 года страна-агрессор вложила колоссальные деньги в то, чтобы сформировать восприятие ее на Западе как единственной страны-наследницы Советского Союза. Конечно, при этом во внимание должны приниматься не минусы этого тоталитарного государства, а только победы и плюсы во главе с победой во Второй мировой войне.

По словам Рейтеровича, Россия очень сильно вбила в головы немцев этот комплекс. Поэтому значительная часть немецких политиков, по-видимому, вздрагивает от вероятности того, что где-то возле Харькова или Крыма немецкие Leopard будут атаковать российские войска, потому что у них "российские" равны "советским".

"У них сохраняется этот стереотип, это видно даже по тому, как они пишут какие-то исторические труды – там "Советский Союз" практически не употребляется. Я много подобных работ читал, и там в основном фигурирует "россияне", и это на самом деле очень большая проблема", – отметил политолог.

Он убежден, что этот исторический момент – самый главный, и немцы пока не могут через него переступить. Хотя при этом Германия делает первые шаги, чтобы разделять и понимать, что история Советского Союза – это далеко не история России. Ведь на самом деле это история многих других стран, которые преимущественно не по собственной воле оказались в составе этого государства и страдали от его власти, сосредоточенной в Москве. Так, одним из таких шагов стало признание Голодомора геноцидом против украинского народа.

Чего боятся немцы

Рейтерович считает, что второй момент, связанный с блокировкой поставок Leopard Украине, – это то, что немцы боятся выступить примером. Они смотрят на других, ждут, что кто-то другой сделает подобный шаг, но в 2023 году ситуация может наконец-то измениться, хоть и не в контексте прямых поставок, ведь канцлер Германии Олаф Шольц оставил лазейку в этом вопросе.

"Никто же не запрещает Германии передать Leopard, например, Польше, а Польша их непосредственно передаст Украине. Перекрасит их, нарисует вместо крестов, принятых в немецкой армии, какие-то знаки, принятые в польской армии, даст их Украине, а мы снова перерисуем кресты, которые использовала армия УНР во время зимнего похода», – предположил политолог.

По его мнению, такая история сегодня более реальна. Немцы, по всей видимости, уже начинают просчитывать подобные варианты, поскольку они получили согласие Соединенных Штатов. Сейчас уже мог начаться процесс дальних согласований и поиска схемы, которая не позволит России обвинить их в том, что они прямо передали танки Украине, а Украина использовала их непосредственно против них.

Игорь Рейтерович объяснил, почему Германия не дает Украине Leopard: смотрите видео

Почему западные лидеры продолжают звонить Путину

Поскольку немецкий канцлер снова сказал о том, что для завершения войны нужно и дальше пытаться разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, возникает вопрос – почему он и другие западные лидеры до сих пор надеются на эти разговоры?

Однако Рейтерович считает, что на самом деле Шольц уже хорошо понял, что все разговоры и телефонные звонки бесперспективны с точки зрения убеждения Путина в чем-то. Но канцлер делает это и будет делать дальше по одной простой причине – ему нужно объяснять собственным гражданам, почему Германия и ее правительство занимает такую позицию по отношению к Украине и ее поддержке и не заставляет наше государство садиться за стол переговоров.

"Ему нужно выйти и сказать: "Я позвонил ему, мы с ним поговорили, человек неадекватный, он ничего не слышит, мы продолжаем поддержку Украины", – объяснил политолог.

Поэтому такие заявления – это некий политтехнологический ход, в значительной степени рассчитанный на "внутреннего потребителя". Ведь граждане любой страны спрашивают, почему нужно и дальше помогать Украине, а не усадить ее за стол переговоров? Для ответа нужно иметь определенные аргументы, а их можно получить, в частности, во время таких прямых разговоров с Путиным.

Единственное, что желательно было бы изменить западным лидером – гораздо реже звонить Путину. Ибо когда они начинают частить и звонить ему достаточно регулярно, у того появляется иллюзия, что с ним продолжают разговаривать,

– подчеркнул Рейтерович.

Это, в свою очередь, не придает ему желания выводить войска и заканчивать войну. Путин наоборот считает, что достигает своей цели, ведь к нему снова обращаются, с ним снова говорят и так далее.

Так что подобные звонки и заявления со стороны западных лидеров будут продолжаться, и реагировать на них нужно спокойно. Главное, чтобы все происходило в соответствии с общепринятой среди наших партнеров позицией – Украина сама будет решать, когда садиться за стол переговоров.

В Германии продолжается дискуссия относительно Leopard