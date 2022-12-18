Об этом во время своего стрима на ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 канал. По его словам, две ключевые фигуры немецкого руководства – президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц изменили свое мнение о России, Украине и войне в результате их визитов в Украину.

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Своими глазами

Военный эксперт предположил, что решение Германии помогать Украине оружием страна приняла из-за личных позиций немецких политиков, которые после того, как увидели последствия войны своими глазами, изменили свое мнение и пообещали помогать Украине.

По мнению Олега Жданова, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сменил свою позицию фактически за один день, поскольку эмоционально отреагировал на увиденные зверства россиян в Украине. Также Жданов отметил, что в этом решении большую роль сыграла позиция канцлера, поскольку у президента Германии в основном представительские функции.

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В то же время эксперт считает, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал для трансформации своего сознания больше времени.

Он постепенно, он более долго воспринимал это и переходил, но посмотрим, как Германия сейчас будет поставлять 80 обещавших танков,

– сказал Жданов.

Военный эксперт также напомнил, что Украина еще ожидает от Германии 3 комплекса ПВО Iris-T.

"Я думаю, что визуализация того геноцида, которую делает Россия, повлияла и по мнению Штайнмайера, и по мнению Олафа Шольца", - подытожил Жданов.

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