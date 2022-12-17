Об этом 24 каналу сказал германский политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он отметил, что у Украины уже есть впечатляющие объемы тяжелого вооружения, в частности от Германии будут новые артиллерийские системы.
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По его словам, это хорошее сотрудничество, но что касается этих танков Leopard, то в этом вопросе Германия будет ждать первого шага от другой западной страны.
То есть – Германия не хочет быть первой, чтобы ее танки не стали первыми с Запада, которые передали в Украину. Боюсь, что это политический вопрос внешней и внутренней политики,
– заявил Умланд.
Однако эксперт убежден, что в результате Германия таки поставит танки в Украину. "Но сейчас она ждет, кто сделает первый шаг", – добавил он.
Немецкий политолог объяснил, что только танки советского образца T попали с Запада в Украину, но нет больших танков.
Повлияют ли настроения населения Германию на решение власти? Он подчеркнул, что общественный фактор в снабжении оружием – это важный фактор.
Но здесь еще есть исторический контекст. Исповедуюсь, что скоро нам предоставят танки Leopard, ведь когда-то в Украине уже были немецкие танки Panther и Tigers, именно поэтому это сложный вопрос для Германии,
– отметил Умланд.
По его мнению, возможно, сейчас какая-нибудь другая страна сделает этот первый шаг (в поставках танков – 24 канал) и тогда Германия передаст свои Leopard.
Умланд объяснил позицию Германии по поводу войны и заявления Залужного: видео
Почему Германия не хочет предоставлять Украине танки Leopard
- Украине для борьбы с Россией и победы над ней необходимо современное вооружение. В частности, с федеральным правительством Германии ведутся переговоры по поставке танков Leopard 2.
- Канцлер Германии, хоть и декларирует, что поддерживает наше государство в войне против России, однако отказывается передавать Украине современные танки. По словам Шольца, его страна не может передавать оружие "самостоятельно".
- Он подчеркнул, что Германия не будет действовать сама, а "тесно будет координировать действия с союзниками". Однако Шольц отметил, что Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию.
- Добавим, что в начале декабря США четко дали понять, что Германия имеет "зеленый свет" на передачу Украина боевых танков. В частности, в Вашингтоне одобрят предоставление Украине танков Leopard 2.
Другая помощь от Германии: последние новости
- Пока решение о Leopard висит в воздухе, Германия анонсировала другую военную помощь Украине. На этот раз речь идет о самоходные гаубицы для ВСУ.
- Мари-Агнесс Штрак-Циммерман объявила о том, что Украине передадут больше САУ, а именно 24 единицы. В частности, будет предоставлено 6 – 7 артиллерийских установок Gepard.
- Эти САУ стреляют со скоростью до 1000 выстрелов в минуту и используют снаряды калибра 35 миллиметров. Кроме того, радары Gepard обнаруживают цели на расстоянии до 15 км.