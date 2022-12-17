Про це 24 каналу сказав німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Він зазначив, що Україна вже має вражаючі обсяги тяжкого озброєння, зокрема від Німеччини будуть нові артилерійські системи.

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За його словами, це хороша співпраця, але що стосується цих танків Leopard, то в цьому питанні Німеччина буде чекати першого кроку від іншої західної країни.

Тобто Німеччина не хоче бути першою, щоб її танки не стали першими із Заходу, які передали до України. Боюся, що це політичне питання для зовнішньої та внутрішньої політики,

– заявив Умланд.

Проте експерт переконаний, що в результаті Німеччина таки поставить танки в Україну. "Але зараз вона чекає, хто зробить перший крок", – додав він.

Німецький політолог пояснив, що наразі лише танки радянського зразка T потрапили із Заходу в Україну, але немає великих танків.

Чи вплинуть настрої населення Німеччину на рішення владу? Він наголосив, що суспільний фактор у постачанні зброї – це важливий фактор.

Але тут ще є історичний контекст. Сповідаюся, що скоро нам нададуть танки Leopard, адже колись в Україні вже були німецькі танки Panther і Tigers, саме тому це складне питання для Німеччини,

– зазначив Умланд.

На його думку, можливо, зараз якась інша країна зробить цей перший крок (у постачанні танків – 24 канал) і тоді Німеччина передасть свої Leopard.

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Довідка! Leopard — бойовий танк, виготовлений у Німеччині. Має відмінну динаміку і маневреність, відрізняється точним і швидкострільним знаряддям. Німеччина як країна-виробник має надати дозвіл на передачу танків іншим країнам.

Чому Німеччина не хоче надавати Україні танки Leopard

Україні для боротьби з Росією та перемоги над нею необхідне сучасне озброєння. Зокрема, з федеральним урядом Німеччини ведуться переговори щодо постачання танків Leopard 2.

Канцлер Німеччини, хоч і декларує, що підтримує нашу державу у війні проти Росії, однак відмовляється передавати Україні сучасні танки. За словами Шольца, його країна не може передавати зброю "самостійно".

Він наголосив, що Німеччина не буде діяти сама, а "тісно координуватиме дії із союзниками". Проте Шольц зазначив, що Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії.

Додамо, що на початку грудня США чітко дали зрозуміти, що Німеччина має "зелене світло" на передачу Україні бойових танків. Зокрема, у Вашингтоні схвалять надання Україні танків Leopard 2.

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