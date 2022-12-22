Первая ротация прошла 22 декабря. Бойцы получили базовые военные навыки, в частности лидерства, стрельбы из автоматов и вождение боевых машин пехоты.

Интересно В Чехии начались учения для украинских военных: привлекут до 4 тысяч защитников

Первая группа защитников прошла обучение в Чехии

Во время военных учений в Чехии украинские защитники перенимали не только умения бойцов чешской армии, но и передавали им собственный опыт ведения реальных боев. Подразделение уже ожидает отправки в Украину, где совсем скоро присоединится к своим собратьям в борьбе с российскими оккупантами. 21 декабря бойцов посетила министр обороны Чехии Яна Чернохова, а также представители армии и Оломоуцкого края, где расположен военный полигон.

Чешская Республика стоит за вашей спиной. Вы являетесь героями для чешских солдат и для граждан Чешской Республики,

– заявила Чернохова.

Она подчеркнула, что украинцы фактически борются за весь демократический мир.

"Военный преступник Путин должен быть побежден", – подытожила министр.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Карел Ржегка заверил украинских бойцов в поддержке чешской армии.

"Желаю вам скорейшей победы", – отметил военный.

Смотрите фото с учений в Либаве / Фото iDNES.cz

Ожидается, что до конца следующего года состоятся еще четыре учебных поездки. Первая из них запланирована на конец января.

Учения украинских военных одобрили чешское правительство и парламент еще осенью. К концу следующего года в Чехии хотят подготовить до 4000 защитников, преимущественно из механизированных подразделений. Также на полигоны приедут специалисты из других стран. Аналогичным образом, наши бойцы проходят подготовку в других европейских странах.

По словам командира 71-го механизированного батальона Либора Тесара, к учениям привлекли более 200 чешских военнослужащих с дополнительным подкреплением на случай, например, проведения стрельб. Возраст украинских воинов очень разный, как и их боевой опыт. Некоторые из них впервые научились пользоваться штурмовыми винтовками в Чехии, другие уже имели опыт боевых действий на передовой.

"Это преимущество и для нашей армии, украинцы передают нам свой огромный опыт", – отметила Чернохова.

По словам командующего сухопутными войсками чешской армии Романа Нахончика, украинские военнослужащие провели в Либаве около трех недель. Подразделение, численностью в механизированный батальон, то есть несколько сотен бойцов, отрабатывало боевые стрельбы и тактическую подготовку. Программа также предусматривала передачу опыта по планированию атаки, обороны и передвижения. По словам Нахончика, чешские и украинские военные обмениваются опытом.

"Они показывают друг другу, как это делается у них, как это делается у нас, а затем каждый берет из этого свое и использует в своих процедурах", – заметил командующий.

Он отметил незаурядную мотивацию и энтузиазм украинцев, стремящихся получить максимальную пользу от тренинга.

Губернатор Оломоуцкого края Йозеф Суханек, сопровождавший Чернохову в Либаву, также высоко оценил проведение тренинга. Он сообщил, что посетил презентацию чешских командиров, которые рассказали ему о большой решительности, дисциплинированности и преданности делу украинских военнослужащих.

"Я очень рад, что мы можем предоставить им этот опыт", – отметил чиновник.