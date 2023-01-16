Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він вважає, що Берлін не до кінця розуміє важливість свого рішення.

До речі На Німеччину буде тиснути 2 фактори, – експерт сказав, чи надасть Шольц танки Україні

Гетьман акцентував на тому, що Німеччині не обов’язково надавати танки Leopard, вона має погодитись на те, аби інші країни, що мають ці танки, отримали право на їхнє постачання до України.

Мені здається, що Німеччина дуже не хоче втягуватися в цю війну, про це неодноразово казав Олаф Шольц. Мовляв, він не хоче провокувати якісь додаткові конфлікти. Вони живуть в якомусь трохи іншому вимірі, вони не розуміють що відбувається,

– зауважив Гетьман.

Німеччина вагається

За словами військового аналітика, Німеччина посилається на невелику кількість цих танків у наявності, ймовірно, їх менше сотні. Також нібито потрібен рік, аби їх перефарбувати та відремонтувати.

"Це, ймовірно, буде початок наступного року. Ні, дякуємо, нам треба зараз", – підкреслив спікер.

Він переконаний, якщо Шольц дозволить іншим країнам постачати до України Leopard, то вони це зроблять швидше, ніж Німеччина.

Якщо Берлін вагається з передачею танків Leopard 2, вони могли б передати танки Lepard 1, зауважив спікер. Leopard 1 – це танк наступу, він легший на 20 тонн, за Leopard 2.

Гетьман про передачу Україні важкої техніки: дивитись відео

Європа може надати більше техніки

За словами Гетьмана, Велика Британія планує взагалі відмовитися від власних танкових військ, адже мати танки на островах, вважають вони, сенсу немає. Гроші, що ідуть на танкові війська, Британія планує перенаправити на кібербезпеку. Тому в них буде змога постачати до України танки Challenger, передбачив спікер.

За всю історію усіх війн, де брали участь ці танки, вдалося підбити лише один танк, і той потрапив під дружній вогонь. Є статистика, що цей Challenger витримав 15 влучань протитанкових гармат,

– додав військовий аналітик.

Якщо Україна отримає такі танки, припустив Гетьман, навіть Leopard для нас стануть другорядними. Можливо, британці також передадуть до України танки Abrams.

За словами експерта, Abrams не передають до України зараз не тому, що вагаються, а тому, що танки потребують ремонту. Завод нині лише будується у Польщі. Для танків Leopard таких заводів є більше, а для американських Abrams – обмаль.

Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Яку техніку отримає Україна: останнє