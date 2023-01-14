Про допомогу офіційно написали на сайті німецького уряду. Техніка надійде нова або із запасів Бундесверу.

Раніше Німеччина і Велика Британія оголосять про надання Україні танків Leopard і Challenger 2, – ЗМІ

Що передасть Німеччина

4 танки для розмінування;

4 мобільних і захищених систем розмінування;

10 автомобілів для охорони кордону. Раніше Німеччина передала 85;

120 мобільних систем опалення (раніше передавали 48).

Невдовзі Німеччина має передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.

У Німеччині підрахували, що з 24 лютого 2022 року надали Україні допомоги на суму понад 12 мільярдів євро.

Україна отримає танки Leopard 2