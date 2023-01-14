Про допомогу офіційно написали на сайті німецького уряду. Техніка надійде нова або із запасів Бундесверу.
Раніше Німеччина і Велика Британія оголосять про надання Україні танків Leopard і Challenger 2, – ЗМІ
Що передасть Німеччина
- 4 танки для розмінування;
- 4 мобільних і захищених систем розмінування;
- 10 автомобілів для охорони кордону. Раніше Німеччина передала 85;
- 120 мобільних систем опалення (раніше передавали 48).
Невдовзі Німеччина має передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.
У Німеччині підрахували, що з 24 лютого 2022 року надали Україні допомоги на суму понад 12 мільярдів євро.
Україна отримає танки Leopard 2
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть нам роту танків Leopard 2.
- Рота – це близько 10 танків. Однак якщо в ЗСУ рота складається з десяти танків, то за стандартами НАТО – з 14. Точна кількість техніки, яку передасть Варшава, наразі невідома.
- Передачу Leopard 2 підтримали й у Фінляндії, але за умови створення спільного європейського проєкту.
- У Німеччині зазначали, що не говорили "ні" щодо танків, але ще не отримували офіційного запиту.