О помощи официально написали на сайте германского правительства. Техника поступит новая или из запасов Бундесвера.
Раньше Германия и Великобритания объявят о предоставлении Украине танков Leopard и Challenger 2, – СМИ
Что передаст Германия
- 4 танка для разминирования;
- 4 мобильных и защищенных систем разминирования;
- 10 автомобилей для охраны границы. Ранее Германия передала 85;
- 120 мобильных систем отопления (ранее передавали 48).
Вскоре Германия должна передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, систему Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.
В Германии подсчитали, что с 24 февраля 2022 года предоставили Украине пособия на сумму более 12 миллиардов евро.
Украина получит танки Leopard 2
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст нам роту танков Leopard 2.
- Рота – это около 10 танков. Однако если в ВСУ рота состоит из десяти танков, то по стандартам НАТО – из 14. Точное количество техники, которое передаст Варшава, пока неизвестно.
- Передача Leopard 2 поддержали и в Финляндии, но при создании общего европейского проекта.
- В Германии отмечали, что не говорили "нет" по поводу танков, но еще не получали официального запроса.