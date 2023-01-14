О помощи официально написали на сайте германского правительства. Техника поступит новая или из запасов Бундесвера.

Раньше Германия и Великобритания объявят о предоставлении Украине танков Leopard и Challenger 2, – СМИ

Что передаст Германия

  • 4 танка для разминирования;
  • 4 мобильных и защищенных систем разминирования;
  • 10 автомобилей для охраны границы. Ранее Германия передала 85;
  • 120 мобильных систем отопления (ранее передавали 48).

Вскоре Германия должна передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, систему Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.

В Германии подсчитали, что с 24 февраля 2022 года предоставили Украине пособия на сумму более 12 миллиардов евро.

Украина получит танки Leopard 2

  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст нам роту танков Leopard 2.
  • Рота – это около 10 танков. Однако если в ВСУ рота состоит из десяти танков, то по стандартам НАТО – из 14. Точное количество техники, которое передаст Варшава, пока неизвестно.
  • Передача Leopard 2 поддержали и в Финляндии, но при создании общего европейского проекта.
  • В Германии отмечали, что не говорили "нет" по поводу танков, но еще не получали официального запроса.