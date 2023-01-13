СМИ убеждены, что Германия приблизилась к решению о предоставлении Украине танков Leopard. По состоянию на 13 января страна еще не приняла окончательное решение. В то же время давление на германскую сторону растет.

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Говорится, что Германия примет решение до следующего заседания в формате "Рамштайн". Он состоится уже 20 января. Кроме того, Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину боевых танков Challenger 2.