Вечером 12 января в Испанию должны были прибыть 225 украинских военнослужащих. Сообщается, что 20 украинских бойцов будут тренироваться на системе ПВО HAWK.

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Украина получит 6 систем ПВО HAWK

CNN напоминает, что Испания передаст Украине шесть систем HAWK.

Большинство военнослужащих, гражданских украинцев без предварительного военного опыта, пройдут базовую подготовку. В частности, их будут учить оказывать помощь раненым в бою и процедурам против взрывчатки.

Это обучение является программой, разработанной для 400 украинских военнослужащих, чередующихся каждые два месяца. Это уже вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения. В составе первой были 64 военных, прибывших в ноябре и декабре.

Учебный курс будет проводиться в Толедо возле Мадрида. Учения проводится в рамках миссии военной помощи ЕС Украине.

Первые HAWK прибыли в Украину в декабре

Известно, что в ноябре Испания приняла решение передать Украине системы ПВО HAWK на фоне массированных атак России. В начале декабря первые системы уже прибыли в Украину.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в декабре заявлял, что HAWK еще не заступал на боевое дежурство. Он информировал, что для начала нужно подготовить людей.

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