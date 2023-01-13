Вечером 12 января в Испанию должны были прибыть 225 украинских военнослужащих. Сообщается, что 20 украинских бойцов будут тренироваться на системе ПВО HAWK.
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Украина получит 6 систем ПВО HAWK
CNN напоминает, что Испания передаст Украине шесть систем HAWK.
Большинство военнослужащих, гражданских украинцев без предварительного военного опыта, пройдут базовую подготовку. В частности, их будут учить оказывать помощь раненым в бою и процедурам против взрывчатки.
Это обучение является программой, разработанной для 400 украинских военнослужащих, чередующихся каждые два месяца. Это уже вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения. В составе первой были 64 военных, прибывших в ноябре и декабре.
Учебный курс будет проводиться в Толедо возле Мадрида. Учения проводится в рамках миссии военной помощи ЕС Украине.
Первые HAWK прибыли в Украину в декабре
Известно, что в ноябре Испания приняла решение передать Украине системы ПВО HAWK на фоне массированных атак России. В начале декабря первые системы уже прибыли в Украину.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в декабре заявлял, что HAWK еще не заступал на боевое дежурство. Он информировал, что для начала нужно подготовить людей.
Украинские военные пройдут обучение в США и Германии
- США решили передать Украине ЗРК Patriot, после чего наши военные вскоре приступят к обучению на этих системах ПВО. В США рассказали, что учения украинских военных начнутся на следующей неделе на американской военной базе Форт Силл.
- Форт-Силл – одно из четырех мест базовой подготовки американской армии. Ожидается, что подготовка украинцев продлится несколько месяцев.
- США рассматривают различные варианты проведения подготовки с Patriot, чтобы включить потенциальную подготовку в Америке, за границей или сочетание обоих.
- Кроме того, украинские военные будут проходить обучение в Германии на БМП Marder.