Ввечері 12 січня до Іспанії мали прибути 225 українських військовослужбовців. Повідомляється, що 20 українських бійців тренуватимуться на системі ППО HAWK.

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Україна отримає 6 систем ППО HAWK

CNN нагадує, що Іспанія передасть Україні шість систем HAWK.

Більшість військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Зокрема, їх навчатимуть надавати допомогу пораненим у бою, та процедурам проти вибухівки.

Це навчання є програмою, розробленою для 400 українських військовослужбовців, які чергуються кожні два місяці. Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання. У складі першої були 64 військових, які прибули в листопаді та грудні.

Навчальний курс проводитиметься у Толедо, що біля Мадрида. Навчання проводиться у рамках місії військової допомоги ЄС Україні.

Перші HAWK прибули в Україну в грудні

Відомо, що Іспанія у листопаді прийняла рішення передати Україні системи ППО HAWK на тлі масованих атак Росії. На початку грудня перші системи вже прибули в Україну.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у грудні заявляв, що HAWK ще не заступав на бойове чергування. Він інформував, що спершу потрібно підготувати людей.

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