Ввечері 12 січня до Іспанії мали прибути 225 українських військовослужбовців. Повідомляється, що 20 українських бійців тренуватимуться на системі ППО HAWK.
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Україна отримає 6 систем ППО HAWK
CNN нагадує, що Іспанія передасть Україні шість систем HAWK.
Більшість військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Зокрема, їх навчатимуть надавати допомогу пораненим у бою, та процедурам проти вибухівки.
Це навчання є програмою, розробленою для 400 українських військовослужбовців, які чергуються кожні два місяці. Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання. У складі першої були 64 військових, які прибули в листопаді та грудні.
Навчальний курс проводитиметься у Толедо, що біля Мадрида. Навчання проводиться у рамках місії військової допомоги ЄС Україні.
Перші HAWK прибули в Україну в грудні
Відомо, що Іспанія у листопаді прийняла рішення передати Україні системи ППО HAWK на тлі масованих атак Росії. На початку грудня перші системи вже прибули в Україну.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у грудні заявляв, що HAWK ще не заступав на бойове чергування. Він інформував, що спершу потрібно підготувати людей.
Українські військові пройдуть навчання у США та Німеччині
- США вирішили передати Україні ЗРК Patriot, після чого наші військові невдовзі розпочнуть навчання на цих системах ППО. У США розповіли, що навчання українських військових розпочнуться наступного тижня на американській військовій базі Форт Сілл.
- Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки американської армії. Очікується, що підготовка українців триватиме кілька місяців.
- США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, щоб включити потенційну підготовку в Америці, за кордоном або поєднання обох.
- Крім того, українські військові проходитимуть навчання у Німеччині на БМП Marder.