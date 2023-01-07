Следующая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины состоится в немецком городе Рамштайн 20 января 2023 года.
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В министерстве обороны Германии сообщили, когда состоится следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Источник:Минобороны Германии
Следующая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины состоится в немецком городе Рамштайн 20 января 2023 года.
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