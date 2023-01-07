Наступна зустріч міністрів оборони у контактній групі з питань оборони України відбудеться в німецькому місті Рамштайн 20 січня 2023 року.

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Зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня

Відповідні дані міноборони ФРН надав після телефонної розмови ФРН Крістіне Ламбрехт із міністром оборони США Ллойдом Остіном 6 січня.

Повідомляється, що головною темою розмови міністрів оборони стала поточна ситуація на фронті та надання Україні військової допомоги, зокрема бронетранспортерів та системи протиповітряної оборони Patriot.

Разом із нашими союзниками ми ще раз демонструємо, що ми єдині в підтримці України, діючи як єдине ціле і в тісній координації. Разом ми сильніші,

– заявила Крістіне Ламбрехт.

Що відомо про новий "Рамштайн"