Про це очільник МЗС розповів під час онлайн-брифінгу 4 січня. Він наголосив, що Україна покладає багато сподівань на цю зустріч.

Увага Отримаємо те, чого не могли у 2022, – Кулеба про військову допомогу у 2023 році

Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень,

– сказав міністр.

Яке озброєння планує отримати Україна

Кулеба також назвав типи озброєння, яких зараз найбільше потребують українські військові. Найперше – це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.

Ми проведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal,

– наголосив міністр.

За його словами, Україна також розраховує отримати додаткові зенітні установки типу Gepard та Vulcan, переносні зенітно-ракетні комплекси на кшталт Stinger, а також артилерійські снаряди усіх калібрів.

Дмитро Кулеба окремо зауважив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами і броньованою технікою всіх типів.

"Навіть діти в Україні просять принести під ялинку "леопарда". І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо",– додав Кулеба.

Що відомо про новий "Рамштайн"