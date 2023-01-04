Про це очільник МЗС розповів під час онлайн-брифінгу 4 січня. Він наголосив, що Україна покладає багато сподівань на цю зустріч.
Увага Отримаємо те, чого не могли у 2022, – Кулеба про військову допомогу у 2023 році
Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень,
– сказав міністр.
Яке озброєння планує отримати Україна
Кулеба також назвав типи озброєння, яких зараз найбільше потребують українські військові. Найперше – це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.
Ми проведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal,
– наголосив міністр.
За його словами, Україна також розраховує отримати додаткові зенітні установки типу Gepard та Vulcan, переносні зенітно-ракетні комплекси на кшталт Stinger, а також артилерійські снаряди усіх калібрів.
Дмитро Кулеба окремо зауважив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами і броньованою технікою всіх типів.
"Навіть діти в Україні просять принести під ялинку "леопарда". І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо",– додав Кулеба.
Що відомо про новий "Рамштайн"
- Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай зазначив, що від нового "Рамштайну" варто очікувати важливих рішень. На його думку, у другій половині січня будуть позитивні та гарні новини.
- На зустрічі мають ухвалити рішення щодо забезпечення української армії, оскільки відновлення ресурсів, які витрачає Україна, дуже гостро стоїть на порядку денному.