Телефонна розмова відбулася вдень 6 січня. Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за ухвалені напередодні Берліном рішення щодо військової допомоги Україні.

Зверніть увагу Часи табу закінчились, – Кулеба анонсував передачу Україні зброї, яку не надавали у 2022 році

Про що говорили Зеленський і Шольц

Президент України та канцлер Німеччини говорили про подальшу співпрацю Києва та Берліна у сфері оборони. Окремо Зеленський відзначив уже надану німецьку військову допомогу.

Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема кількадесят "Мардерів" та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії,

– зазначив Зеленський.

Німеччина надає Україні зброю

5 січня 2023 року президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Лідери підтвердили свою підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України та висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Для цього США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина – БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.

Крім того, Німеччина вирішила приєднатися до США у наданні Patriot та надати одну цієї системи. Тут варто відзначити, що напередодні Берлін був проти надання цього ЗРК нашій державі, надавши його Польщі, хоч і сама Варшава визнавала, що для України він необхідніший.