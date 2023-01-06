Телефонный разговор состоялся днем 6 января. Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за принятые накануне Берлином решения по военной помощи Украине.

Обратите внимание Времена табу закончились, – Кулеба анонсировал передачу Украине оружия, которую не предоставляли в 2022 году

О чем говорили Зеленский и Шольц

Президент Украины и канцлер Германии говорили о дальнейшем сотрудничестве Киева и Берлина в сфере обороны. Отдельно Зеленский отметил уже оказанную германскую военную помощь.

Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в том числе несколько десятков "Мардеров" и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии,

– отметил Зеленский.

Германия предоставляет Украине оружие

5 января 2023 года президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Лидеры подтвердили свою поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины и выразили общую решительность продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Для этого США намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия – БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.

Кроме того, Германия решила присоединиться к США в предоставлении Patriot и предоставить одну эту систему. Здесь следует отметить, что накануне Берлин был против предоставления этого ЗРК нашему государству, предоставив его Польше, хотя и сама Варшава признавала, что для Украины он необходим.