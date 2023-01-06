Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он убежден, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

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Зеленский проводит дипломатический марафон

Кулеба напомнил, что Украина уже договорилась о передаче колесных танков и бронированных машин от Франции, бронетранспортеров Bradley и Marder от США и Германии, дополнительной немецкой батареи "Patriot", боеприпасов и многом другом.

Кроме того, Зеленский на этой неделе проводит реальный дипломатический марафон – каждый день глава государства ведет переговоры с 3-4 лидерами. По словам Кулебы, некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров.

Это была идея президента начать дипломатический новый год без раскачки, супер интенсивно и максимально предметно. И эта работа дает конкретные результаты,

– заявил министр.

Благодаря этой упорной работе, говорит Кулеба, удалось убедить союзников.

"Время табу относительно оружия прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе", – сообщил Кулеба.

Кроме того, министр иностранных дел отмечает, что хороших новостей по оружию будет еще больше. Так что дипломатическая команда страны, по словам Кулебы, будет продолжать работать на ежедневное укрепление Украины, чтобы этот год стал победным.

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