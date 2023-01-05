Страны Европы и Соединенные Штаты Америки с самого начала полномасштабного вторжения демонстрируют непоколебимую поддержку Вооруженным силам. В то же время, со слов главы МИД Дмитрия Кулебы понятно, что Украина не будет просить партнеров о привлечении к вооруженному противостоянию своих регулярных войск.

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"Украина способна сама себя защитить"

Глава ведомства констатировал, что Украина никогда не просила других стран помогать войсками в борьбе с российской агрессией. По словам Кулебы, Киев уверен в силах украинской армии и ее способности защитить наше государство. Именно такие слова он озвучил, отвечая на вопросы, касающиеся участия иностранных военных в российско-украинской войне.

Мы никогда, я подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты не просили иностранных солдат приходить на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны посылать войска в Украину. Мы понимаем, что это наша страна и мы будем защищать ее, и это правда,

– подчеркнул министр.

Однако он подчеркнул, что Украина в дальнейшем будет просить союзников активно передавать нам вооружение. Танки, артиллерия и системы ПВО нам нужны для того, чтобы преодолеть армию, превосходящую ВСУ как по численному составу, так и по количеству оружия.

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