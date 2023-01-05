Страны Европы и Соединенные Штаты Америки с самого начала полномасштабного вторжения демонстрируют непоколебимую поддержку Вооруженным силам. В то же время, со слов главы МИД Дмитрия Кулебы понятно, что Украина не будет просить партнеров о привлечении к вооруженному противостоянию своих регулярных войск.
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"Украина способна сама себя защитить"
Глава ведомства констатировал, что Украина никогда не просила других стран помогать войсками в борьбе с российской агрессией. По словам Кулебы, Киев уверен в силах украинской армии и ее способности защитить наше государство. Именно такие слова он озвучил, отвечая на вопросы, касающиеся участия иностранных военных в российско-украинской войне.
Мы никогда, я подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты не просили иностранных солдат приходить на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны посылать войска в Украину. Мы понимаем, что это наша страна и мы будем защищать ее, и это правда,
– подчеркнул министр.
Однако он подчеркнул, что Украина в дальнейшем будет просить союзников активно передавать нам вооружение. Танки, артиллерия и системы ПВО нам нужны для того, чтобы преодолеть армию, превосходящую ВСУ как по численному составу, так и по количеству оружия.
Военная помощь от партнеров: последние новости
- Министерство обороны Норвегии сообщило, что страна предоставит Вооруженным Силам 10 000 артиллерийских снарядов, в том числе М109. Там отметили, что победа нашего государства в этой войне против России крайне важна для безопасности всей Европы.
- Также следует сказать, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что вскоре будет очень много хороших новостей об оружии. Вероятно, речь идет о том, что Франция передаст Украине танки по итогам разговора между Зеленским и Макроном.
- А вот президент США Джозеф Байден подтвердил возможность направления БМП Bradley в Украину. Поэтому следует ожидать также новостей о том, что вскоре в ВСУ будут мощные броневики.