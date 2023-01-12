Так, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не прочь передать Украине указанное вооружение. Однако для этого есть условие.

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Какое условие нужно соблюсти

По словам президента Финляндии, для такой передачи необходимо создать соответствующий общий европейский проект. Он должен быть направлен в помощь Украине.

Если будет создан общий европейский проект помощи Украине, потребуется также вклад Финляндии,

– сказал Саули Ниинистё.

Также президент отметил, что даже при таком совместном проекте его государство не предоставит Украине значительное количество танков. Все потому, что Финляндия должна заботиться и о собственной безопасности, ведь:

ее границы также граничат со страной-террористкой,

она пока не является страной-членом НАТО.

Роту танков Leopard передаст Польша

Отметим, что 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать нам роту танков Leopard 2. Сделает это в рамках международной коалиции.

Польша в рамках международной коалиции передаст Украине танки Leopard,

– заявил Дуда.

Однако эту коалицию еще предстоит создать. "Сначала нам нужно построить международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции", – сказал Анджей Дуда.

Президент Польши надеется, что другие страны также предоставят Украине танки Leopard и другие типы, которые усилят возможности ВСУ.



Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

Танки Leopard 2 для Украины: что известно