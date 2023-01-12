Об этом сказал спикер правительства Польши Петр Мюллер, комментируя решение Польши о передаче Украине роты танков Leopard 2. Он заявил, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".
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В Польше уверены, что Россия не остановится на Украине
В Варшаве откровенно опасаются, что российская агрессия может распространиться на Польшу и страны Балтии.
Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проигрывает и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта,
– подчеркнул Мюллер.
По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.
"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям", – резюмировал Мюллер.
В Германии призвали разрешить другим странам передавать Украине Leopard
Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за отрицания Германии, информирует Die Welt.
Есть разница между принятием решения о себе и препятствием принятию решения другими,
– сказал он.
Соответственно, как сказал Габек, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины.
Польша передаст Украине танки Leopard
- Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.
- Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.
- Ранее Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключить поставку танков Leopard в Украину. Но после этого официальный представитель правительства Олафа Шольца сказал, что "на данный момент у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину".
- Украина с начала полномасштабного вторжения России стремится получить Leopard 2, однако в Германии отказываются предоставить танки.