Впрочем, маловероятно, что действия Великобритании изменят позицию канцлера. Она сильно зависит от Вашингтона. Об этом со ссылкой на двух немецких чиновников пишет Politico, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Более 70% немцев действительно поддерживают передачу Leopard Украине: красноречивый опрос Bild

"Позиция Шольца зависит от Байдена"

Представитель немецкого правительства заявил, что планы Лондона поставлять Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии по предоставлению Киеву Leopard 2.

Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство,

– подчеркнул Штеффен Хебештрайт.

В Politico отметили, на условиях анонимности два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена. В частности, с ним канцлер тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе опубликовал совместное заявление по поставке в Украину немецких и американских БМП.

На региональном предвыборном митинге в Берлине 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения оружия с президентом США, сказав, что поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с трансатлантическим партнером".

Впрочем, издание отмечает, что поставки британской техники усилят давление на канцлера, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.

Обратите внимание! В ходе встречи с Владимиром Зеленским 11 января Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту "Леопардов". В Politico отмечают, что большим препятствием для этих передач есть то, что Берлин должен дать "зеленый свет" на реэкспорт оружия немецкого производства.

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Не сомневаюсь, что Украина получит Leopard, – Кулеба

Отметим, что 10 января в Украину приехала глава МИД Германии Анналена Бербок. Позже Дмитрий Кулеба отметил что не сомневается в том, что наше государство получит танки Leopard.

"Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь", – подчеркнул глава МИД.