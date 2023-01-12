Впрочем, маловероятно, что действия Великобритании изменят позицию канцлера. Она сильно зависит от Вашингтона. Об этом со ссылкой на двух немецких чиновников пишет Politico, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Более 70% немцев действительно поддерживают передачу Leopard Украине: красноречивый опрос Bild
"Позиция Шольца зависит от Байдена"
Представитель немецкого правительства заявил, что планы Лондона поставлять Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии по предоставлению Киеву Leopard 2.
Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство,
– подчеркнул Штеффен Хебештрайт.
В Politico отметили, на условиях анонимности два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена. В частности, с ним канцлер тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе опубликовал совместное заявление по поставке в Украину немецких и американских БМП.
На региональном предвыборном митинге в Берлине 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения оружия с президентом США, сказав, что поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с трансатлантическим партнером".
Впрочем, издание отмечает, что поставки британской техники усилят давление на канцлера, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.
Кстати Ждем решения еще от одного государства, – Зеленский о предоставлении Украине танков
Не сомневаюсь, что Украина получит Leopard, – Кулеба
Отметим, что 10 января в Украину приехала глава МИД Германии Анналена Бербок. Позже Дмитрий Кулеба отметил что не сомневается в том, что наше государство получит танки Leopard.
"Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь", – подчеркнул глава МИД.