Bild провел на страницах сайта собственный опрос. В нем приняло участие более 29 тысяч респондентов. Более 70% поддержали передачу Украине танков Leopard. Подробнее об этом информирует 24 Канал.

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Что не так с соцопросом INSA: почему данные сомнительны

Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом INSA, 38% немцев считают, что Германия должна поставлять Украине боевые танки. 50% – якобы против. Также 40% опрошенных поддерживают решение федерального правительства о предоставлении Украине БМП "Мардер", а 49% считают его неправильным.

Впрочем, заметим, что в опросе, проведенном INSA, принял участие только 1001 респондент. По состоянию на сентябрь 2022 года население Германии достигает 84,3 миллиона человек. Так что опрос только тысячи из них никак не может отразить реальную картину.

Кроме того, неизвестны ни методика, ни где именно проводились исследования. Также не указана возможная погрешность.

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Немцы поддерживают передачу Украине "Леопардов" и вооурежения

Заметим, что издание провело опрос на страницах своего сайта. В этот раз проголосовали более 29 тысяч респондентов.

Читателей спросили, "Должна ли Германия поставить в Украину танки Leopard?". Результаты таковы:

"Да, Украина нуждается во всяческой поддержке" – проголосовал 71% респондентов ;

; "Нет обещанных поставок Marder достаточно", — лишь 29% опрошенных.

Так что можно констатировать, что на самом деле немцы поддерживают предоставление нам танков Leopard и иного вооружения.

Предоставлять ли Украине танки Leopard / Скриншот опроса из Bild

Обратите внимание! Недавно официальный представитель правительства ФРГ заявил, что "пока у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину".