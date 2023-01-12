Власне опитування Bild провів на сторінках сайту. У ньому взяли участь понад 29 тисяч респондентів. Понад 70% підтримали передачу Україні танків Leopard. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Що не так із соцопитуванням INSA: чому дані сумнівні

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA, лише 38% німців нібито вважають, що Німеччина має постачати Україні бойові танки. Натомість аж 50% – проти. Також 40% опитаних підтримують рішення федерального уряду про надання Україні БМП "Мардер", а 49% – вважають його неправильним.

Втім, зауважимо, що в опитуванні, яке провів INSA, взяв участь лише 1001 респондент. Станом на вересень 2022 року населення Німеччини складає 84,3 мільйона осіб. Тож опитування лише тисячі з них аж ніяк не може відобразити реальну картину.

Окрім того, невідомі ані методика, ані де саме проводили дослідження. Також не вказано можливу похибку.

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Німці підтримують передачу Україні "Леопардів" та іншої зброї

Зауважимо, що видання провело власне опитування на сторінках свого сайту. Цього разу проголосували понад 29 тисяч респондентів.

Читачів запитали, "Чи має Німеччина також поставити в Україну танки Leopard?". Результати такі:

"Так, Україна потребує всілякої підтримки" – проголосував 71% респондентів;

– проголосував 71% респондентів; "Ні, обіцяних поставок Marder достатньо", – лише 29% опитаних.

Тож можна констатувати, що насправді німці підтримують надання нам танків Leopard.

Чи надавати Україні танки Leopard / Скриншот опитування з Bild

Зверніть увагу! Нещодавно офіційний речник уряду ФРН заявив, що "наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну".