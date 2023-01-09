Тему танків для України під час брифінгу прокоментував офіційний речник уряду Німеччини. Він заявив, що "наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну".

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Заява речниця німецького уряду пролунала після того, як міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Берлін не може виключити поставку танків Leopard.

Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії прагне отримати танки Leopard. Проте в уряді канцлера Олафа Шольца заявили, що не прийматимуть самостійно рішення щодо танків.

Натомість Україна може отримати танки від інших союзників. Зокрема, передати Україні німецькі Leopard можуть Польща та Фінляндія. Відповідну інформацію ЗМІ повідомили 7 січня.

У Польщі заявили, що можуть передати Україні кілька десятків танків. У понеділок, 9 січня, президент Польщі Анджей Дуда збирає РНБО, де обговорять війну в Україні.

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