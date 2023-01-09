Глава Бюро національної безпеки Яцек Сівера назвав теми, які хоче обговорити президент Польщі. Інформація про зустріч з'явилась 9 січня 2023 року.
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Про що говоритимуть на зустрічі в Польщі
Президент хоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику Альянсу, пов'язану з війною в Україні,
– заявив Сівера.
Варто зауважити, що у цей же день в ЗМІ з'явилась інформація, що Польща вважає, що Росію потрібно виснажити.
Прем'єр-міністр країни Матеуш Муравецький заявив: "У цій війні, підбурюваній Росією, результат може бути тільки один: або виграє Україна – або програє вся Європа".
Ба більше, високопоставлений дипломат в МЗС Польщі на умовах анонімності розповів виданню про позицію країни. Вона полягає в тому, що Росію слід зупинити назавжди, а не вплутуватися в "гнилий компроміс".
"Припинення вогню на умовах Росії призведе лише до затишшя в бойових діях, яке триватиме до тих пір, поки Росія не перегрупується. Це не в наших інтересах", – сказав польський дипломат.
Ймовірна передача Україні Leopard від Польщі
- 7 січня ЗМІ повідомили, що Фінляндія та Польща розглядають можливість надання Україні Leopard. У Польщі є понад 240 цих танків.
- Згодом польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що саме потрібно для того, щоб Польща передала Києву Leopard 2.
- Прем'єр розповів, що разом з Анджеєм Дудою тривають переговори про створення коаліції для передачі Україні такої важкої техніки як танки Leopard 2. Адже самостійно, без широкої коаліції, Польща не має наміру передавати ці танки.