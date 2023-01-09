Глава Бюро національної безпеки Яцек Сівера назвав теми, які хоче обговорити президент Польщі. Інформація про зустріч з'явилась 9 січня 2023 року.

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Про що говоритимуть на зустрічі в Польщі

Президент хоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику Альянсу, пов'язану з війною в Україні,

– заявив Сівера.

Варто зауважити, що у цей же день в ЗМІ з'явилась інформація, що Польща вважає, що Росію потрібно виснажити.

Прем'єр-міністр країни Матеуш Муравецький заявив: "У цій війні, підбурюваній Росією, результат може бути тільки один: або виграє Україна – або програє вся Європа".

Ба більше, високопоставлений дипломат в МЗС Польщі на умовах анонімності розповів виданню про позицію країни. Вона полягає в тому, що Росію слід зупинити назавжди, а не вплутуватися в "гнилий компроміс".

"Припинення вогню на умовах Росії призведе лише до затишшя в бойових діях, яке триватиме до тих пір, поки Росія не перегрупується. Це не в наших інтересах", – сказав польський дипломат.

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