Інформація, що польський уряд розглядає прохання України про передачу їй танків Leopard 2 з'явилася у п'ятницю, 6 січня.

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Чи передаватиме Польща танки Leopard 2 Україні

Моравецький розповів, що разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою тривають переговори про створення коаліції для передачі Україні такої важкої техніки як танки Leopard 2.

Самостійно, як Польща, без ширшої коаліції, ми не маємо наміру передавати ці танки,

– додав прем'єр.

За словами керівника польського Інституту міжнародних відносин Славоміра Дебського, передача західних танків Україні є питанням часу – всі Leopard 2, які є у розпорядженні польської армії, рано чи пізно будуть передані Україні.

Він додав, що рішення про те, коли й скільки танків поїде в Україну, залежатиме від того, як швидко американці та корейці поповнять польський арсенал танками M1 Abrams і K2 Black Panther.

Україна може отримати більше танків

У Фінляндії розглядають передачу Україні німецьких Leopard 2. Про це заявив глава Комітету з питань оборони Антті Хаккянен. Водночас він назвав важливу умову – потрібно, щоб це робили й інші держави Європи.

Якщо Європа почне давати танки Україні ширше на дюйм, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Наразі у Польщі є понад 240 танків Leopard. Цього достатньо для двох танкових бригад.