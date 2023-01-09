Глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера назвал темы, которые хочет обсудить президент Польши. Информация о встрече появилась 9 января 2023 года.
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О чем будут говорить на встрече в Польше
Президент хочет обсудить текущую ситуацию с безопасностью и политику Альянса, связанную с войной в Украине,
– заявил Сивера.
Следует отметить, что в этот же день в СМИ появилась информация, что Польша считает, что Россию нужно истощить.
Премьер-министр страны Матеуш Муравецкий заявил: "В этой войне, подстрекаемой Россией, результат может быть только один: либо выиграет Украина – либо проиграет вся Европа".
Более того, высокопоставленный дипломат в МИД Польши на условиях анонимности рассказал изданию о позиции страны. Она заключается в том, что Россию следует остановить навсегда, а не ввязываться в "гнилой компромисс".
"Прекращение огня на условиях России приведет лишь к затишью в боевых действиях, которое продлится до тех пор, пока Россия не перегруппируется. Это не в наших интересах", – сказал польский дипломат.
Вероятная передача Украины Leopard от Польши
- 7 января СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине Leopard. В Польше более 240 этих танков.
- Впоследствии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что именно нужно для того, чтобы Польша передала Киеву Leopard 2.
- Премьер рассказал, что вместе с Анджеем Дудой продолжаются переговоры о создании коалиции для передачи Украине такой тяжелой техники как танки Leopard 2. Ведь самостоятельно, без широкой коалиции, Польша не намерена передавать эти танки.