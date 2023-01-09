Об этом говорится в статье издания Welt. Премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий говорил о результате войны.

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"В этой войне, подстрекаемой Россией, результат может быть только один: либо выиграет Украина – либо проигрывает вся Европа", – сказал премьер.

В Welt считают, что это позиция польских политиков, которую часто боятся выразить их германские или французские коллеги.

Интересы Польши

В интервью для Welt высокопоставленный дипломат в польском МИДе на условиях анонимности рассказал о позиции Польши. Он считает, что Россию следует остановить раз и навсегда.

Мы не должны ввязываться в гнилой компромисс. Прекращение огня на условиях России приведет лишь к затишью в боевых действиях, которое продолжается до тех пор, пока Россия не перегруппируется. Это не в наших интересах, – подчеркнул дипломат.

Польша призывает к справедливому миру

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал отличать жертву от палача. По его словам, важно достичь мира, но не ценой нарушения правил.

"Чтобы мир продолжался, ему предшествует прекращение агрессии и отказ от неоимперской и неоколониальной политики России. Нашей целью должно быть восстановление длительного мира и стабильности в Европе", – сказал Пшидач.

Отличие позиций

Заместитель директора польского аналитического центра Center for Eastern Studies Юстина Готковская сказала, что позиция Польши решительнее Германии и даже США и Великобритании. Она отметила, что Берлин надеется возобновить с Кремлем диалог.

Чиновник из польского МИД объяснил журналистам Welt, что его страна лоббирует ослабление России. При этом поляки пытаются убедить, прежде всего, Германию и Францию.

"Мы стремимся не к уничтожению российского государства, а к ослаблению России, которая выведет страну из строя, чтобы обеспечить мир в Европе как минимум на несколько десятилетий", – сказал чиновник.

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